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31 января 2024, 18:59 Читати українською

Торговая выручка в курортном Буковеле выросла в 2,3 раза

Торговая выручка в курортном Буковеле в декабре прошлого года выросла в 2,3 раза по сравнению с ноябрем того же года: с 258,9 млн до 601,3 млн грн. Об этом говорится в сообщении Главного управления ГНС в Ивано-Франковской области.

Торговая выручка в курортном Буковеле в декабре прошлого года выросла в 2,3 раза по сравнению с ноябрем того же года: с 258,9 млн до 601,3 млн грн.

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Прибыль бизнеса

Предприниматели Буковеля зарегистрировали на конец января 2024 951 регистратор расчетных операций, тогда как на начало 2023 их было только 438.

Всего за 2023 год все хозсубъекты курорта показали 4,6 млрд грн торговой выручки, говорится в сообщении.

По результатам 129 фактических проверок, проведенных в прошлом году и в январе 2024 года, налоговики доначислили хозсубъектам курортной зоны «Буковель» более 5 млн грн штрафных санкций за несоблюдение ими норм законодательства.

Кроме того, налоговые инспекторы обнаружили шесть случаев осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации и еще 10 фактов торговли алкогольными и табачными изделиями без лицензий.

Также налоговики зафиксировали пять случаев несоблюдения предпринимателями норм трудового законодательства, а именно неофициальное трудоустройство наемных работников

Источник: Минфин
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