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31 января 2024, 18:10 Читати українською

Автопроизводитель Kia впервые обогнал по капитализации материнскую компанию Hyundai

Корпорация Kia обогнала материнскую Hyundai Motor, спасшую ее от банкротства более 25 лет назад, по рыночной стоимости, поскольку она наращивает производство бюджетных электрокаров. Об этом сообщает Bloomberg.

Корпорация Kia обогнала материнскую Hyundai Motor, спасшую ее от банкротства более 25 лет назад, по рыночной стоимости, поскольку она наращивает производство бюджетных электрокаров.
Фото:depositphotos

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Акции автопроизводителя выросли на 5% в Сеуле на момент закрытия, повысив рыночную капитализацию Kia до 41,3 трлн вон (31 млрд долл) и сделав ее больше, чем у Hyundai, стоимость которого достигла 41,1 трлн вон после роста на 2,4 %.

Сейчас Kia является пятой по цене акции в Южной Корее.

Агентство отмечает, что это первый случай, когда Kia опередила Hyundai на корейском фондовом рынке с 2001 года. Hyundai приобрела Kia после банкротства в 1998 году, и сейчас владеет 34% акций менее известного автомобильного бренда.

Hyundai Motor Group была основана в 2000 году после того, как Hyundai Motor Co. купила Kia. Сейчас Hyundai Motor Group является материнской компанией Hyundai Motor Co., Kia и Genesis.

Акции Kia подскочили на 17% с 25 января, когда автопроизводитель объявил о плане выкупа акций на 500 миллиардов вон и заявил, что планирует получить операционную маржу почти в 12% в год.

Продажи электромобилей Kia вырастут на 50% до 270 тысяч единиц в 2024 году, что сделает компанию выдающейся среди глобальных конкурентов на фоне слабого спроса.

Источник: Минфин
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