Автопроизводитель Kia впервые обогнал по капитализации материнскую компанию Hyundai

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Акции автопроизводителя выросли на 5% в Сеуле на момент закрытия, повысив рыночную капитализацию Kia до 41,3 трлн вон (31 млрд долл) и сделав ее больше, чем у Hyundai, стоимость которого достигла 41,1 трлн вон после роста на 2,4 %.

Сейчас Kia является пятой по цене акции в Южной Корее.

Агентство отмечает, что это первый случай, когда Kia опередила Hyundai на корейском фондовом рынке с 2001 года. Hyundai приобрела Kia после банкротства в 1998 году, и сейчас владеет 34% акций менее известного автомобильного бренда.

Hyundai Motor Group была основана в 2000 году после того, как Hyundai Motor Co. купила Kia. Сейчас Hyundai Motor Group является материнской компанией Hyundai Motor Co., Kia и Genesis.

Акции Kia подскочили на 17% с 25 января, когда автопроизводитель объявил о плане выкупа акций на 500 миллиардов вон и заявил, что планирует получить операционную маржу почти в 12% в год.

Продажи электромобилей Kia вырастут на 50% до 270 тысяч единиц в 2024 году, что сделает компанию выдающейся среди глобальных конкурентов на фоне слабого спроса.