Число хакерских атак в Украине выросло за год на 16%

В Украине в прошлом году количество кибератак выросло по сравнению с 2022 годом на 15,9% до 2543 инцидентов. Об этом сообщила пресс-служба Госспецсвязи, передает Интерфакс-Украина.

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По данным правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, 347 кибератак было зафиксировано на правительство и правительственные организации, 276 — на местные власти, 175 — на организации в секторе безопасности и обороны, 127 — коммерческие организации.

Еще 92 раза был атакован энергетический сектор, 81 — телеком, 38 — образовательные учреждения. 32 — транспортная отрасль, 30 — финансовый сектор, 25 — IT-сектор, 15 — СМИ, 12 — медицинские учреждения.

Глава Госспецсвязи Юрий Мироненко сообщил, что только за вторую половину 2023 года зафиксировали и расследовали 1,46 тыс. киберинцидентов.

Он уточнил, что целенаправленные атаки преимущественно были направлены на министерства и другие органы государственной власти, а также на объекты критической инфраструктуры.

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