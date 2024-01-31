Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит о месте Украины на мировой арене, о результатах форума в Давосе, об изменении политических сил в 2024 году в мире, выборах из США и многом другом.
Войны. Президентские выборы 2024 года. Мировая экономика. США — Китай (Влияние на Украину) — видео
Источник: Минфин
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