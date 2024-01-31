Оформляй страховку — выигрывай один из 40 призов от Finance.ua

Finance.ua — украинский сервис онлайн-страхования, запустили розыгрыш с большим количеством подарков. Оформляйте страхование на Finance.ua и выигрывайте один из призов:

3 сертификата на шины от Infoshina номиналом 10000 грн

5 пускозарядных устройств Baseus по 12000 mAh

9 духов от Sisters Aroma

10 сертификатов на Каско номиналом 1000 грн

3 карты Assistance в пути, действующие по Украине и Европе

10 сертификатов на медицинское страхование номиналом 1000 грн.

Как стать участником розыгрыша

Выбирайте и покупайте 1 из страховок: КАСКО, Медицинское страхование, Зеленая Карта, Туристическое страхование, Автогражданка, Зеленая Карта на сайте Finance.ua в период с 19.12.2023−19.02.2024.

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Победители будут определены с помощью Random.org в течение 5 рабочих дней с момента окончания акции.



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