Румыния, Китай и Турция стали крупнейшими покупателями украинской аграрной продукции

В тройку крупнейших импортеров украинской агропродукции в 2023 году вошли Румыния, Китай и Турция. Об этом сообщают в Национальном научном центре «Институт аграрной экономики».

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Крупнейшие покупатели украинской агропродукции

Румыния впервые возглавила рейтинг крупнейших импортеров украинской агропродукции, закупив ее в прошлом году на сумму $2,87 млрд. Доля этой страны в отечественном экспорте агропродовольствия составила 13%.

Китай занял в рейтинге второе место. В то же время, в стоимостном измерении страна увеличила объемы закупок украинской агропродукции. Если в 2022 году стоимость поставок из Украины в Китай составляла $1,8 млрд, то в 2023 году увеличились примерно на 18% — до $2,2 млрд. Доля Китая в отечественном экспорте агропродовольствия составила в прошлом году 10%.

Турция, импортировав из Украины агропродукцию на $1,99 млрд, сохранила за собой третье место в данном рейтинге с долей в 9%.

Отмечается, что последствиями введенных Польшей весной прошлого года и продолжающихся по сей день ограничений на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины стали не только потеря ею статуса главного покупателя у нас на мировом рынке, но и снижение стоимости ее импорта на треть — до $1,79 млрд.

Топ-10 потребителей украинской агропродукции

Испания ($1,76 млрд)

Нидерланды ($1,27 млрд)

Египет ($1,07 млрд)

Италия ($1,04 млрд)

Германия ($862 млн)

Венгрия ($471 млн).

Эти десять стран за прошлый год сформировали для отечественных экспортеров агропродовольствия 69% валютных поступлений.

Ключевыми продуктами отечественного аграрного экспорта традиционно стали зерновые культуры, растительные масла и жиры, различные масличные, остатки пищевой и перерабатывающей промышленности, а также мясо и субпродукты.