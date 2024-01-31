В тройку крупнейших импортеров украинской агропродукции в 2023 году вошли Румыния, Китай и Турция. Об этом сообщают в Национальном научном центре «Институт аграрной экономики».
Румыния, Китай и Турция стали крупнейшими покупателями украинской аграрной продукции
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Крупнейшие покупатели украинской агропродукции
Румыния впервые возглавила рейтинг крупнейших импортеров украинской агропродукции, закупив ее в прошлом году на сумму $2,87 млрд. Доля этой страны в отечественном экспорте агропродовольствия составила 13%.
Китай занял в рейтинге второе место. В то же время, в стоимостном измерении страна увеличила объемы закупок украинской агропродукции. Если в 2022 году стоимость поставок из Украины в Китай составляла $1,8 млрд, то в 2023 году увеличились примерно на 18% — до $2,2 млрд. Доля Китая в отечественном экспорте агропродовольствия составила в прошлом году 10%.
Турция, импортировав из Украины агропродукцию на $1,99 млрд, сохранила за собой третье место в данном рейтинге с долей в 9%.
Отмечается, что последствиями введенных Польшей весной прошлого года и продолжающихся по сей день ограничений на ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины стали не только потеря ею статуса главного покупателя у нас на мировом рынке, но и снижение стоимости ее импорта на треть — до $1,79 млрд.
Топ-10 потребителей украинской агропродукции
- Испания ($1,76 млрд)
- Нидерланды ($1,27 млрд)
- Египет ($1,07 млрд)
- Италия ($1,04 млрд)
- Германия ($862 млн)
- Венгрия ($471 млн).
Эти десять стран за прошлый год сформировали для отечественных экспортеров агропродовольствия 69% валютных поступлений.
Ключевыми продуктами отечественного аграрного экспорта традиционно стали зерновые культуры, растительные масла и жиры, различные масличные, остатки пищевой и перерабатывающей промышленности, а также мясо и субпродукты.
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