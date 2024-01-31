Спрос на золото достиг рекорда благодаря покупкам центробанков — СМИ

Всемирный совет по золоту подсчитал, что общий спрос на металл в прошлом году достиг рекорда, обещая снова вырасти в 2024 году на фоне потенциального снижения процентной ставки в США, что будет способствовать росту цен на слитки, пишет Bloomberg.

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За год покупки золота выросли примерно на 3% до 4899 тонн за счет спроса на внебиржевом рынке, а также покупок центральных банков, что стало самым высоким показателем за 2010 год.

Большая доля покупок приходится на центральные банки развивающихся стран, особенно Китая и Польши. Сюда входят как слитки, так и ювелирные изделия, монеты, покупки центральных банков, биржевых фондов и внебиржевая торговля, в которой участвуют суверенные фонды, состоятельные частные лица и хедж-фонды.