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31 января 2024, 13:25 Читати українською

рф нанесла уже ущерб окружающей среде Украины на 2,2 триллиона гривен — Шмигаль

С начала полномасштабной войны враг нанес ущерб украинской окружающей среде на 2,2 трлн грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на Международном форуме United for Nature. Agenda for Ukraine.

С начала полномасштабной войны враг нанес ущерб украинской окружающей среде на 2,2 трлн грн.

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Ущерб окружающей среде

«По информации Миндовкилля, во время полномасштабного вторжения зафиксировано почти 3,6 тыс. российских преступлений против окружающей среды. Враг нанес нам ущерб на сумму 2,2 трлн грн», — отметил он.

Кроме того, подчеркнул глава правительства, сотни тысяч квадратных километров земли потенциально загрязнены минами и снарядами.

Шмыгаль подчеркнул, что общая цель Украины и партнеров — заставить агрессора заплатить за все совершенные преступления, в частности, преступления против окружающей среды.

«Принцип „россия заплатит“ для нас чрезвычайно важный и фундаментальный. Ожидаем действенные решения со стороны Европейского Союза, США и других стран, которые позволят направить ресурсы россии на помощь Украине», — подчеркнул премьер.

Источник: Минфин
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