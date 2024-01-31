Курс валют на 31 января: Доллар на наличном рынке подешевел

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Валютный рынок

В обменниках доллар потерял 2 копейки в покупке и продаже. Курс евро не изменился в покупке и снизился на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,75−38,30 грн. Евро покупают за 41,00 грн, а продают за 41,75 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,16−38,25, евро — 41,55−41,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,65−37,72 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,72−40,80 грн/евро.