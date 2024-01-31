За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1090 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 385 230 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 30 января: 1090 российских оккупантов, 10 танков и 16 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 385230 (+1090) человек,
- танков — 6310 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 11757 (+32) ед,
- артиллерийских систем — 9195 (+51) ед,
- РСЗО — 974 (+2) ед,
- средства ПВО — 663 (+0) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7100 (+16),
- крылатые ракеты — 1846 (+0),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12231 (+40) ед,
- специальная техника — 1452 (+4).
Источник: Минфин
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