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31 января 2024, 8:49 Читати українською

До конца отопительного сезона коммунальные тарифы остаются неизменными — Шмыгаль

Тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения не изменятся до конца отопительного сезона. Об этом в эфире национального марафона «Єдині новини» сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения не изменятся до конца отопительного сезона.
Фото:kmu.gov.ua

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Что будет с тарифами

«Все тарифы до конца отопительного сезона, как мы и обещали, останутся абсолютно неизменными. Это касается в первую очередь тарифа на электроэнергию — 2 грн. 64 коп. за киловатт-час. Также не будем менять тариф на газ — 7 грн. 96 коп. за кубометр», — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, украинцы, нуждающиеся в поддержке, смогут получить субсидии.

«Правительство в этом году выделило 50 млрд грн для выплаты субсидий. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Их смогут получить 3 млн украинских семей», — сказал Шмыгаль.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
31 января 2024, 9:02
#
Спасибо!
Благодетели!
+
0
Exba
Exba
31 января 2024, 10:49
#
Исполать!
+
+15
SZlats
SZlats
31 января 2024, 9:15
#
Субсидии получают часто те у кого проблем заплатить вообще нет

И вообще кроме повышения тарифов есть что-то новенькое ?

К примеру вернут градация за свет чем больше сжег больше заплатил

Стабильность это уверенность что каждый год тарифы налоги рости не будут у нас пока с этим печально Зато радуйтесь холопы пока не поднимаем +____))))
+
+15
TAN72
TAN72
31 января 2024, 10:07
#
Жить станет лучше, жить станет веселее, война войной, а карманы набивать надо.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
31 января 2024, 10:38
#
Печально, что станет лучше только забронированным, больным, штабным и тем, кто за границей сможет получить гражданство.
Остальным придётся «душу й тіло» :(
+
0
kadaad1988
kadaad1988
31 января 2024, 12:17
#
Когда уже эта скотобаза начнет снижать тарифы, о чем еще до майдана 2014-го пел яйценюк, парашенко и прочая падаль?
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