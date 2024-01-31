Тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения не изменятся до конца отопительного сезона. Об этом в эфире национального марафона «Єдині новини» сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
До конца отопительного сезона коммунальные тарифы остаются неизменными — Шмыгаль
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Что будет с тарифами
«Все тарифы до конца отопительного сезона, как мы и обещали, останутся абсолютно неизменными. Это касается в первую очередь тарифа на электроэнергию — 2 грн. 64 коп. за киловатт-час. Также не будем менять тариф на газ — 7 грн. 96 коп. за кубометр», — подчеркнул премьер-министр.
По его словам, украинцы, нуждающиеся в поддержке, смогут получить субсидии.
«Правительство в этом году выделило 50 млрд грн для выплаты субсидий. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Их смогут получить 3 млн украинских семей», — сказал Шмыгаль.
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
Благодетели!
И вообще кроме повышения тарифов есть что-то новенькое ?
К примеру вернут градация за свет чем больше сжег больше заплатил
Стабильность это уверенность что каждый год тарифы налоги рости не будут у нас пока с этим печально Зато радуйтесь холопы пока не поднимаем +____))))
Остальным придётся «душу й тіло» :(