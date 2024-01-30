Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

Украинская гривна по Индексу Биг-Мака заняла восьмое место с конца в списке недооцененных валют мира, курс гривны должен составить 19,33 грн/$. Об этом говорится в опубликованных результатах исследования журнала The Economist, рассчитывающего курсы валют мира по паритету покупательной способности.

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Биг-Мак в Украине стоит 110 грн, а в США — $5,69. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 48,4% по сравнению с фактическим обменным курсом 37,44 грн/$. Реальный курс гривны в таком случае должен составлять 19,33 грн/$.

Самые недооцененные валюты

Тайваньский доллар — на 58%,

Индонезийская рупия — на 57,3%,

Индийская рупия — на 54,5%.

Наиболее переоцененные валюты

швейцарский франк — на 43,5%,

норвежская крона — на 25,5%,

уругвайское песо — на 23,7%.

Напомним

В 2018 году гривна по Индексу Биг-Мака была недооценена на 65,1% — больше всего в мире. Тогда отмечалось, что реальный курс гривны должен составить 9,68 грн/$.