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30 января 2024, 18:45 Читати українською

Индекс Биг-Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

Украинская гривна по Индексу Биг-Мака заняла восьмое место с конца в списке недооцененных валют мира, курс гривны должен составить 19,33 грн/$. Об этом говорится в опубликованных результатах исследования журнала The Economist, рассчитывающего курсы валют мира по паритету покупательной способности.

Украинская гривна по Индексу Биг-Мака заняла восьмое место с конца в списке недооцененных валют мира, курс гривны должен составить 19,33 грн/$.
Фото: freepik.com

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Биг-Мак в Украине стоит 110 грн, а в США — $5,69. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 48,4% по сравнению с фактическим обменным курсом 37,44 грн/$. Реальный курс гривны в таком случае должен составлять 19,33 грн/$.

Самые недооцененные валюты

  • Тайваньский доллар — на 58%,
  • Индонезийская рупия — на 57,3%,
  • Индийская рупия — на 54,5%.

Наиболее переоцененные валюты

  • швейцарский франк — на 43,5%,
  • норвежская крона — на 25,5%,
  • уругвайское песо — на 23,7%.

Напомним

В 2018 году гривна по Индексу Биг-Мака была недооценена на 65,1% — больше всего в мире. Тогда отмечалось, что реальный курс гривны должен составить 9,68 грн/$.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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