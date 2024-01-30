МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики в 2024 году на 0,2 процентных пункта до 3,1%. В 2025 году ожидается рост на 3,2%. Об этом говорится в январском обзоре World Economic Outlook.

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Прогноз улучшен по сравнению с октябрем прошлого года из-за более высокой, чем ожидалось, устойчивости в США и некоторых странах с рынком, а также финансовой поддержки в Китае.

Однако прогноз на 2024−2025 годы ниже исторического среднего показателя (2000−2019 годы) в 3,8% из-за повышенных ставок центральных банков для борьбы с инфляцией, прекращения бюджетной поддержки на фоне высокого долга.

Инфляция

Ожидается, что глобальная общая инфляция упадет до 5,8% в 2024 и до 4,4% в 2025 году. При этом прогноз на 2025 год будет пересмотрен в сторону понижения.

Цены на нефть

МВФ ожидает, что средние цены на нефть упадут на 2,3% в 2024 году по сравнению с прогнозируемым в октябре падением на 0,7% и заявил, что цены упадут на 4,8% в 2025 году.

В МВФ также добавили, что новые скачки стоимости сырьевых товаров из-за геополитических потрясений, в частности нападения на судоходство в Красном море, могут продлить жесткие монетарные условия.