Курс валют на вечер 30 января: доллар и евро упали на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 19 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро упало на 13 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 30 января Закрытие 30 января Изменения доллар 37,84/37,87 37,65/37,72 19/15 евро 40,98/40,99 40,85/40,92 13/7

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,80−38,31 грн. Евро покупают за 41,00 грн., а продают за 41,85 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,18−38,27, евро — 41,55−41,75 грн.

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