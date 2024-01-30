К закрытию межбанка курс доллара упал на 19 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. Евро упало на 13 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 30 января: доллар и евро упали на межбанке
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Открытие 30 января
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Закрытие 30 января
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Изменения
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37,84/37,87
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37,65/37,72
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19/15
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40,98/40,99
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40,85/40,92
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13/7
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,80−38,31 грн. Евро покупают за 41,00 грн., а продают за 41,85 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,18−38,27, евро — 41,55−41,75 грн.
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Источник: Минфин
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