Кабмин упростил правила определения членов семьи военных для получения выплат

Кабинет министров упростил механизм определения семейного круга военнослужащих, имеющих право на получение денежного довольствия или помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Отмечается, что упрощенный порядок введен во время действия военного положения.

«Отныне определен четкий перечень государственных органов, имеющих право на получение информации относительно лиц, имеющих право на получение денежного довольствия военнослужащих», — сообщили в министерстве.

А именно речь идет о:

Минобороны;

СБУ;

Службу внешней разведки;

ГУР;

Главное управление национальной гвардии;

Госпогранслужбу;

Управление государственной охраны;

Администрацию Госспецсвязи;

Администрацию Госспецтрансслужбы.

Это позволит оперативно определять семейный круг лиц военнослужащих, имеющих право на получение денежного довольствия или помощи.