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30 января 2024, 19:12 Читати українською

Кабмин упростил правила определения членов семьи военных для получения выплат

Кабинет министров упростил механизм определения семейного круга военнослужащих, имеющих право на получение денежного довольствия или помощи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кабинет министров упростил механизм определения семейного круга военнослужащих, имеющих право на получение денежного довольствия или помощи.
Фото: НБУ

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Отмечается, что упрощенный порядок введен во время действия военного положения.

«Отныне определен четкий перечень государственных органов, имеющих право на получение информации относительно лиц, имеющих право на получение денежного довольствия военнослужащих», — сообщили в министерстве.

А именно речь идет о:

  • Минобороны;
  • СБУ;
  • Службу внешней разведки;
  • ГУР;
  • Главное управление национальной гвардии;
  • Госпогранслужбу;
  • Управление государственной охраны;
  • Администрацию Госспецсвязи;
  • Администрацию Госспецтрансслужбы.

Это позволит оперативно определять семейный круг лиц военнослужащих, имеющих право на получение денежного довольствия или помощи.

Источник: Минфин
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