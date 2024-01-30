Минфин привлек более 1,5 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 30 января на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,56 млрд грн, что на 4,44 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

471,22 млн грн под 16,80% с погашением 20 ноября 2024 года;

925,33 млн грн под 17,60% с погашением 15 октября 2025 года;

166,72 млн грн под 18,50% с погашением 24 февраля 2027 года.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.