Правительство утвердило бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы

Кабинет Министров утвердил бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2024 год. Соответствующее решение Правительство приняло на заседании.

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В частности, утверждена доходная и расходная части бюджета Фонда, а также распределение по статьям расходов.

«Предполагается, что доходы Фонда составят 16,6 млрд гривен, из них страховые взносы — 16,5 млрд гривен, остаток средств на начало года — 11,9 млрд гривен, а расходы Фонда в 2024 году составят 18,5 млрд гривен», — уточнил Мельничук.