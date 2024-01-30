Суверенный фонд Норвегии получил рекордную прибыль благодаря акциям технологических компаний

Норвежский суверенный фонд, который считается самым большим в мире, получил рекордную прибыль в 2023 году благодаря инвестициям в акции технологического сектора. Об этом сообщает CNBC.

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Финансовый результат фонда

В общей сложности фонд заработал 2,22 триллиона норвежских крон ($231 млрд), что стало историческим рекордом для него. Доходность инвестиций фонда в прошлом году составила 16,1%.

«Несмотря на высокую инфляцию и геополитические потрясения, рынок акций в 2023 году был очень сильным по сравнению со слабым предыдущим годом», — сказал исполнительный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген.

Издание также отмечает, что фонд возобновил свои потери в 1,66 триллиона норвежских крон, зафиксированных в 2022 году.

Что такое суверенный фонд

Это государственный инвестиционный фонд, инвестирующий в реальные и финансовые активы, такие как акции, облигации, недвижимость, драгоценные металлы, или в альтернативные инвестиции, такие как фонды прямых инвестиций или хедж-фонды.

Суверенный фонд богатства Норвегии, самый большой в мире, был создан в 1990-х годах для инвестирования избыточных доходов нефтегазового сектора страны. На сегодняшний день фонд вложил средства в более чем 8500 компаний в 70 странах мира.

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