За год сумма наличных, которая обращалась в Украине, увеличилась на 6,7% (инфографика)

За 2023 год находившаяся в обращении в Украине сумма наличных увеличилась на 6,7% (или на 48,3 млрд грн) и на 1 января 2024 года составила 764,4 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

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Темпы роста наличных денег в обращении

Отмечается, что темпы роста наличных денег в 2023 году оказались вдвое меньше, чем в 2022 году. Напомним, что за 2022 год этот показатель вырос на 14,1%, что объясняется высоким уровнем неопределенности бизнеса и населения, вызванным началом полномасштабной войны и ракетного террора.

Статистика наличного обращения

По состоянию на 1 января 2024 года в наличном обороте находится 2,7 млрд. банкнот на общую сумму 757,5 млрд. грн., а также 14,5 млрд. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 6,7 млрд. грн.

На одного жителя Украины на начало этого года приходилось: 66 банкнот и 177 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 — 71 и 169 шт. соответственно).

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет — номиналом 10 копеек (28,3% и 28,2% от общего количества обращения соответственно). Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет — номиналом 10 гривен (4,6% и 1,4% от общего количества обращения соответственно).

Динамика объемов монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста в 2023 году приходится на номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло на 54,2% по сравнению с началом 2023 года. Также значительно выросло количество оборотных монет номиналами 5, 2 и 1 гривна — на 42,5%, 15,5% и 8,4% соответственно.

Такая тенденция объясняется тем, что НБУ осуществляет постепенное изъятие из обращения банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, заменяя их на соответствующие монеты, способные находиться в обращении гораздо дольше.

Больше всего за прошлый год в наличном обращении сократилось количество монет номиналом 25 копеек, их стало меньше на 0,5% по сравнению с началом 2023 года, что обусловлено изъятием этих неплатежных монет из обращения.

Среди банкнот за 2023 год самый большой прирост продемонстрировали банкноты номиналом 1000 гривен, их количество выросло на 62,3%, если сравнивать с началом прошлого года. Это является одним из последствий полномасштабного вторжения, ведь из-за войны люди предпочитают сохранять сбережения в высших номиналах банкнот.

В то же время, среди банкнот, которыми подкрепляется наличное обращение, наибольшее сокращение количества приходится на банкноты номиналом 100 и 200 гривен, количество которых в обращении в прошлом году уменьшилось на 26,4% и 25,7% соответственно (в результате активного замещения их банкнотами номиналом 1000 грн). Также существенно уменьшилось количество банкнот номиналами 10 и 5 гривен (на 21% и 15,1% соответственно), поскольку, как уже отмечалось, они постепенно изымаются из обращения и заменяются соответствующими монетами.