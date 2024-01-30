Нидерланды выделяют Украине 122 миллиона евро на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность

Правительство Нидерландов приняло выделить Украине 122 млн евро на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу правительства Нидерландов.

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В частности, 87 млн евро направляется на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Еще 25 млн евро будет перечислено в Международный фонд для Украины (IFU) на приобретение вооружения.

Кроме того, правительство Нидерландов выделит 10 млн евро на улучшение киберзащиты Украины. Об этом сегодня в Палате представителей сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Выделение этих средств явилось результатом консультаций Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), в состав которой входят 50 стран-партнеров. Они помогают нашей стране закупать оборудование и ресурсы для защиты от рф.

Средства на киберзащиту будут направлены в том числе на создание и расширение соответствующей онлайн-инфраструктуры в Украине, которая уже столкнулась с масштабными кибератаками.

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Напомним

Ранее Нидерланды внесли 100 млн евро в IFU, инициативу Соединенного Королевства. За средства фонда приобретены ЗРК, боеприпасы и запчасти. Оборудование закупается непосредственно в промышленности — так оно скорее попадает в Украину и бюджет используется оптимально.

Нидерланды также выделили 130 млн евро на артиллерийские боеприпасы для возглавляемого Германией фонда с целью закупки 155-мм снарядов, которые очень нужны Украине. Кроме этого, обещаны еще 87 млн евро.