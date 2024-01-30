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30 января 2024, 13:56 Читати українською

Крупнейшие банки США нарастили рекордные $154 миллиарда избыточного капитала

В Соединенных Штатах крупные банки, такие как Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, увеличили рекордные излишки капитала на общую сумму $154 миллиарда. Об этом пишет Bloomberg.

В Соединенных Штатах крупные банки, такие как Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, увеличили рекордные излишки капитала на общую сумму $154 миллиарда.

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Как отмечает издание, «крупнейшие банки США построили крепость избыточного капитала, что превышает их текущие потребности». Учитывая это, аналитики Morgan Stanley подняли рейтинги этих банков до «привлекательных», поскольку они «имеют самый высокий уровень чрезмерного капитала за всю историю».

Эксперты также повысили рейтинг Bank of New York Mellon Corp. до «уравновешенного», но снизили рейтинг Northern Trust Corp.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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preyvanamor
preyvanamor
30 января 2024, 15:24
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Ну так! пустопорожній «капітал» друкувати — це ж не матеріальні речі виробляти чи якісь там послуги надавати…
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