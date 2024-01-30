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30 января 2024, 11:35 Читати українською

Биткоин преодолел отметку в $43 000, SEC обвинила HyperFund в мошенничестве: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Биткоин преодолел отметку в $43 000

Вечером 29 января 2024 года курс биткоина преодолел отметку в $43 000. Стоимость актива в моменте достигла $43 712, но затем откатилась. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости биткоин торгуется около $43 350. Напомним, на прошлой неделе, с 22 по 28 января, первая криптовлаюта падала ниже $39 000.

В общем, по рынку ситуация благоприятная. Большинство активов по топ-10 по показателю капитализации, отличились за сутки приростом.

SEC обвинила HyperFund в мошенничестве на $1,7 миллиарда

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинение криптпроекту HyperFund в обмане инвесторов на $1,7 млрд.

Согласно иску, основатели компании Сю Ли и Бренда Чунга, также известные как Сэм Ли и Bitcoin Beautee, в период с 2020 по 2022 год привлекли вышеуказанную сумму от «людей со всего мира».

Основатели рекламировали HyperFund как возможность «инвестировать в прибыльные операции по добыче криптовалют», но на самом деле это была финансовая пирамида без реальных источников дохода, утверждает SEC. В итоге к концу 2022 года проект рухнул, а инвесторы потеряли деньги.

По словам представителей регулятора, Ли и Чунга «знали или по неосторожности не догадывались», что HyperFund представляет собой схему Понца.

Ведомство предъявило обвинение соучредителям HyperFund в нарушении федеральных законов о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством и регистрации компании. Прокуратура США в округе Мэриленд также предъявила уголовные обвинения против них.

Чунга уже признала себя виновной в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами. Она согласилась урегулировать претензии, возместив украденные средства и выплатив штрафы, размер которых определит суд.

Coinbase будет взимать комиссию за конвертацию USDC в доллары

Coinbase будет взимать комиссию от 0,1% до 0,2% за конвертацию USDC в доллары по переводам на сумму свыше $75 млн в месяц. Нововведение вступит в силу 5 февраля 2024 года.

Градация сумм и сборов такова:

  • до $75 млн — 0%;
  • от $75 млн до $150 млн — 0,1%;
  • от $150 млн до $500 млн — 0,15%;
  • свыше $500 млн — 0,2%.

В компании отметили, что сбор будет взиматься только с той суммы, которая превышает лимит в $75 млн за скользящий 30-дневный период.

Эту так называемую «чистую конверсию» определяют путем вычитания общего объема переводов долларов у USDC из суммы сделок по обмену USDC на доллары за месяц.

Биржа привела пример расчета комиссии. Клиент, А обменял $100 млн на USDC. Затем, в том же месяце, он конвертировал $300 млн USDC в доллары. Объем «чистой конверсии» составит $200 млн.

В таком случае расчет комиссии будет следующим:

  • $75 млн — 0%;
  • $75 млн — 0,1%;
  • $50 млн — 0,15%.

Сбор не взимается с некоторых клиентов. Это те, чей усредненный баланс в USDC за месяц превышает $100 млн и владельцы USDC на сумму свыше $500 млн. Также в списке исключений участники «программы ликвидности» биржи первого и второго уровней.

В прошлом году удалось вернуть $675 миллионов из похищенных хакерами средств

В 2023 году ущерб от хакерских атак составил $2,61 млрд, из которых удалось вернуть $674,9 млн. Об этом заявили эксперты PeckShield.

По сравнению с 2022 годом ущерб сократился на 27,78%. В 2023 году зафиксировано более 600 инцидентов, связанных с кибербезопасностью.

Из $2,61 млрд $1,51 млрд приходится на взломы, $1,1 млрд — на разного рода мошеннические схемы. Наиболее уязвимым сектором, согласно отчету, остается DeFi.

На децентрализованные протоколы приходится доля в 67% всего ущерба, добавили эксперты. Среди взломов наиболее часто используемым остается метод с мгновенными ссудами — 40% от всех потерь.

Примечательно, объем вернувшихся средств вырос в 2023 году в пять раз — с $133 млн до $674,9 млн. Это указывает на развитие координации криптоэкспертов и контрагентов с правоохранительными органами, отметили эксперты.

В список наибольших взломов по данным PeckShield вошли:

  • Mixin Network;
  • Euler Finance;
  • Poloniex и HTX;
  • Orbit Chain.

В JPMorgan заявили о снижении интереса к спотовым биткоинам-ETF

Интерес инвесторов к спотовым биткоинам-ETF начинает замедляться. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет банка JPMorgan.

По данным аналитиков, с 11 по 24 января 2024 года приток средств в девять биткоин-фондов составил $857 млн.

В отчете отмечается, что 24 января биткоин-ETF получил приток ликвидности в размере около $270 млн. Однако если учесть показатели фонда GBTC от Grayscale Investment, то общий чистый отток составил около $153 млн.

«JPMorgan назвал показатели оттока „разочаровывающими“, указав их как причину снижения рейтинга криптовалютной биржи Coinbase…», — говорится в сообщении.

Однако эксперты подчеркнули, что даже несмотря на уменьшение спроса, запуск биткоин-фондов стал самым успешным в истории как по торговым показателям, так и по притоку средств.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
30 января 2024, 12:09
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…а тим часом з біткоїнЕТФ минулого тижня вивели 0,5 лярда баксів. Шортонули, зафіксували, вивели. Всі бажаючі відлати свої гроші вже там, нових мало.
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