Курс валют на 30 января: Доллар незначительно на наличном рынке вырос, а евро подешевеет

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 5 копеек в покупке, а в продаже потерял 1 копейку. Курс евро снизился на 7 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,80−38,34 грн. Евро покупают за 41,07 грн, а продают за 41,85 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,30−38,33, евро — 41,63−41,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,84−37,87 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,98−40,99 грн/евро.

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