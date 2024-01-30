За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 384 140 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 января: 960 российских оккупантов, 10 танков и 35 БПЛА
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 384140 (+960) человек,
- танков — 6300 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 11725 (+29) ед,
- артиллерийских систем — 9144 (+31) ед,
- РСЗО — 972 (+0) ед,
- средства ПВО — 663 (+3) ед,
- самолетов — 332 (+1) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7084 (+35),
- крылатые ракеты — 1846 (+0),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12191 (+42) ед,
- специальная техника — 1448 (+5)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии