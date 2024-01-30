Фондовый рынок Лондона сократился на четверть за десятилетие

Лондонский фондовый рынок за последнее десятилетие сократился на 25%, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет британской торговой платформы XTB.

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За 2023 год число листингов на Лондонской фондовой бирже снизилось на 6%, следует из отчета XTB. Свои ценные бумаги на бирже разместили 1836 компаний (в 2013 году в списке были 2448 фирм, отмечает Bloomberg).

Фондовый рынок Лондона переживает упадок, компании уходят в Нью-Йорк. Аналитики лондонской брокерской компании Peel Hunt, специализирующейся на компаниях средней и малой капитализации, ожидают, что число фирм, имеющих листинг на Лондонской бирже, в 2024 году может сократиться еще больше, поскольку новые размещения акций затухают и все чаще происходят слияния и поглощения компаний.

В декабре 2023 года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало планы по упрощению режима листинга.

Они призваны возродить интерес инвесторов к фондовым рынкам Лондона, отмечал Bloomberg. Регулятор, в том числе планирует разрешить компаниям принимать больше решений без вынесения на голосование акционеров.