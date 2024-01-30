Фондовый рынок Лондона сократился на четверть за десятилетие

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 января 2024, 12:24 Читати українською

Фондовый рынок Лондона сократился на четверть за десятилетие

Лондонский фондовый рынок за последнее десятилетие сократился на 25%, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет британской торговой платформы XTB.

Лондонский фондовый рынок за последнее десятилетие сократился на 25%, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет британской торговой платформы XTB.
Фото:depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

За 2023 год число листингов на Лондонской фондовой бирже снизилось на 6%, следует из отчета XTB. Свои ценные бумаги на бирже разместили 1836 компаний (в 2013 году в списке были 2448 фирм, отмечает Bloomberg).

Фондовый рынок Лондона переживает упадок, компании уходят в Нью-Йорк. Аналитики лондонской брокерской компании Peel Hunt, специализирующейся на компаниях средней и малой капитализации, ожидают, что число фирм, имеющих листинг на Лондонской бирже, в 2024 году может сократиться еще больше, поскольку новые размещения акций затухают и все чаще происходят слияния и поглощения компаний.

В декабре 2023 года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало планы по упрощению режима листинга.

Они призваны возродить интерес инвесторов к фондовым рынкам Лондона, отмечал Bloomberg. Регулятор, в том числе планирует разрешить компаниям принимать больше решений без вынесения на голосование акционеров.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Exba
Exba
30 января 2024, 12:31
#
Сбросили балласт после брэкзита
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Exba, voroninavav и 16 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами