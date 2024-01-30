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30 января 2024, 9:46 Читати українською

«єВідновлення»: Украинцы могут получить средства на строительство разрушенного дома на старом участке

Отныне владельцы разрушенных в результате российской вооруженной агрессии частных домов смогут подавать заявления на компенсацию через программу «єВідновлення» для строительства нового дома на своем старом участке. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отныне владельцы разрушенных в результате российской вооруженной агрессии частных домов смогут подавать заявления на компенсацию через программу «єВідновлення» для строительства нового дома на своем старом участке.

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Что известно

Отмечается, что нынешнее расширение программы компенсаций «єВідновлення» за поврежденное и разрушенное жилье давно ждали очень многие владельцы частных домов, которые решили отказаться от получения жилищного сертификата для обмена на квартиру.

«С момента запуска этапа „єВідновлення“ мы неоднократно отмечали владельцам разрушенных частных домов, что у них будет два варианта на выбор — либо получение жилищного сертификата для обмена на квартиру, либо средства на восстановление нового. Граждане, которые выбрали сертификаты, уже начали получать свои квартиры, а те, кто хотят продолжать жить в доме на своей земле, теперь смогут там его построить», — пояснила председатель Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительство Елена Шуляк.

Она подчеркнула — наибольшее количество заявлений на компенсацию по уничтоженному жилью поступает именно от владельцев частных домов — 50%, чуть меньше приходится на владельцев уничтоженных квартир — 47%. В категории компенсаций за поврежденное жилье, когда средства нужны на его срочный или капитальный ремонт, среди заявителей преобладают владельцы квартир.

Всего от владельцев уничтоженных частных домов поступило 4600 заявлений на компенсацию, для 41% заявителей уже сформировано 1890 жилищных сертификатов на покупку квартир.

Все остальные семьи, проживавшие в частных домах, разрушенные в результате вооруженной агрессии рф и не желающие переезжать в квартиры, теперь могут получить средства на строительство дома. Условие одно — отстроить нужно на том же земельном участке, где был расположен уничтоженный дом. Действует эта возможность на территории любой громады, кроме временно оккупированных территорий и регионов, где ведутся активные боевые действия.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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