Крупнейшие украинские города — Киев, Львов, Одесса, Днепр и Харьков — оказались в конце рейтинга текущей стоимости жизни среди 371 городов в мире, по данным крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни Numbeo, пишет Лига.
Индекс стоимости жизни: Какие города самые дешевые
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Киев занял 312 место, расположившись между Медельином (Колумбия) и Хошимином (Вьетнам). Харьков — 337-й (между Ташкентом и Минском), Одесса — 334-й (между Ростовом и Бангалором), Львов — 339-й, Днепр — 340-й.
За базовый показатель в 100% берется уровень стоимости жизни в Нью-Йорке.
В Киеве по сравнению с Нью-Йорком цены на потребительские товары ниже на 68%, аренда жилья ниже на 89%, пищевые продукты дешевле на 72%, цены в ресторанах — на 70%, средняя зарплата — на 64%.
Возглавляет рейтинг Гамильтон (Бермуды). В первой десятке пять швейцарских городов и четыре американских.
Замыкает рейтинг — Карачи (Пакистан).
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
кто это сочиняет?
У статті вказано звідки дані - вся статистика міжнародна звідти береться.
Зайдете в джерело та прочитає як вони дані збирають — я ж думаю у вас з англійською проблем нема, бо ви знаєте які ціни у Нью-Йорку.