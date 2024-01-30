Индекс стоимости жизни: Какие города самые дешевые

Крупнейшие украинские города — Киев, Львов, Одесса, Днепр и Харьков — оказались в конце рейтинга текущей стоимости жизни среди 371 городов в мире, по данным крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни Numbeo, пишет Лига.

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Киев занял 312 место, расположившись между Медельином (Колумбия) и Хошимином (Вьетнам). Харьков — 337-й (между Ташкентом и Минском), Одесса — 334-й (между Ростовом и Бангалором), Львов — 339-й, Днепр — 340-й.

За базовый показатель в 100% берется уровень стоимости жизни в Нью-Йорке.

В Киеве по сравнению с Нью-Йорком цены на потребительские товары ниже на 68%, аренда жилья ниже на 89%, пищевые продукты дешевле на 72%, цены в ресторанах — на 70%, средняя зарплата — на 64%.

Возглавляет рейтинг Гамильтон (Бермуды). В первой десятке пять швейцарских городов и четыре американских.

Замыкает рейтинг — Карачи (Пакистан).