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30 января 2024, 9:23 Читати українською

Индекс стоимости жизни: Какие города самые дешевые

Крупнейшие украинские города — Киев, Львов, Одесса, Днепр и Харьков — оказались в конце рейтинга текущей стоимости жизни среди 371 городов в мире, по данным крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни Numbeo, пишет Лига.

Крупнейшие украинские города — Киев, Львов, Одесса, Днепр и Харьков — оказались в конце рейтинга текущей стоимости жизни среди 371 городов в мире, по данным крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни Numbeo, пишет Лига.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКиев занял 312 место, расположившись между Медельином (Колумбия) и Хошимином (Вьетнам).
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Киев занял 312 место, расположившись между Медельином (Колумбия) и Хошимином (Вьетнам). Харьков — 337-й (между Ташкентом и Минском), Одесса — 334-й (между Ростовом и Бангалором), Львов — 339-й, Днепр — 340-й.

За базовый показатель в 100% берется уровень стоимости жизни в Нью-Йорке.

В Киеве по сравнению с Нью-Йорком цены на потребительские товары ниже на 68%, аренда жилья ниже на 89%, пищевые продукты дешевле на 72%, цены в ресторанах — на 70%, средняя зарплата — на 64%.

Возглавляет рейтинг Гамильтон (Бермуды). В первой десятке пять швейцарских городов и четыре американских.

Замыкает рейтинг — Карачи (Пакистан).

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
xapyga
xapyga
30 января 2024, 9:44
#
У Києві, порівняно з Нью-Йорком, ціни на споживчі товари нижчі на 68%, оренда житла нижча на 89%, харчові продукти дешевші на 72%, ціни в ресторанах — на 70%, середня зарплата — на 64%.

кто это сочиняет?
+
+30
Lamo
Lamo
30 января 2024, 10:12
#
А що не так?
У статті вказано звідки дані - вся статистика міжнародна звідти береться.
Зайдете в джерело та прочитає як вони дані збирають — я ж думаю у вас з англійською проблем нема, бо ви знаєте які ціни у Нью-Йорку.
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