В первом квартале 2024 года банки ожидают снижения ставок для бизнеса и домохозяйств при устойчивых объемах средств клиентов. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков об условиях фондирования, сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ: Банки фиксируют снижение ставок по депозитам бизнеса
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Объемы обязательств банков
Отмечается, что объемы обязательств банков в течение четвертого квартала выросли преимущественно благодаря привлечению средств от домохозяйств и корпораций.
В то же время, впервые за два с половиной года в отдельных крупных банках несколько увеличились объемы оптового фондирования (облигации, кредиты международных финансовых организаций или материнских банков, долгосрочное рефинансирование
Более активному привлечению средств домохозяйств банками способствовали прежде всего регуляторные требования. Привлечения от бизнеса в основном росли благодаря предложению самих клиентов. В то же время, существенно уменьшилось влияние уровня процентных ставок, который на протяжении 2023 года был определяющим фактором роста депозитов клиентов.
По результатам текущего опроса оптовое фондирование планировалось привлекать преимущественно крупные банки и ожидали это сделать уже в первом квартале.
О снижении стоимости средств бизнеса за квартал сообщили около двух третей респондентов, в то же время цена депозитов населения и оптовых привлечений существенно не изменилась.
Дальнейшее удешевление средств корпораций в первом квартале ожидают 69% респондентов, средств населения — 50%. Цена оптового фондирования, по прогнозам банков, не изменится.
Доля фондирования в валюте в 2023 году снижалась. Более половины опрошенных ожидают продолжения этого тренда в первом квартале.
Срочность фондирования в четвертом квартале несколько снизилась, однако в следующие 12 месяцев банки не ожидают изменений.
Впервые за два с половиной года почти половина респондентов сообщила о снижении стоимости капитала. Банки ожидают дальнейшего уменьшения стоимости капитала.
Методика опроса
Опрос о банковском фондировании проводился с 15 декабря 2023 года по 12 января 2024 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы дали 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.
Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.
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