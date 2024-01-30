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30 января 2024, 8:46 Читати українською

НБУ: Банки фиксируют снижение ставок по депозитам бизнеса

В первом квартале 2024 года банки ожидают снижения ставок для бизнеса и домохозяйств при устойчивых объемах средств клиентов. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков об условиях фондирования, сообщает пресс-служба НБУ.

В первом квартале 2024 года банки ожидают снижения ставок для бизнеса и домохозяйств при устойчивых объемах средств клиентов.
Фото:depositphotos

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Объемы обязательств банков

Отмечается, что объемы обязательств банков в течение четвертого квартала выросли преимущественно благодаря привлечению средств от домохозяйств и корпораций.

В то же время, впервые за два с половиной года в отдельных крупных банках несколько увеличились объемы оптового фондирования (облигации, кредиты международных финансовых организаций или материнских банков, долгосрочное рефинансирование и т. д.).

Более активному привлечению средств домохозяйств банками способствовали прежде всего регуляторные требования. Привлечения от бизнеса в основном росли благодаря предложению самих клиентов. В то же время, существенно уменьшилось влияние уровня процентных ставок, который на протяжении 2023 года был определяющим фактором роста депозитов клиентов.

По результатам текущего опроса оптовое фондирование планировалось привлекать преимущественно крупные банки и ожидали это сделать уже в первом квартале.

О снижении стоимости средств бизнеса за квартал сообщили около двух третей респондентов, в то же время цена депозитов населения и оптовых привлечений существенно не изменилась.

Дальнейшее удешевление средств корпораций в первом квартале ожидают 69% респондентов, средств населения — 50%. Цена оптового фондирования, по прогнозам банков, не изменится.

Доля фондирования в валюте в 2023 году снижалась. Более половины опрошенных ожидают продолжения этого тренда в первом квартале.

Срочность фондирования в четвертом квартале несколько снизилась, однако в следующие 12 месяцев банки не ожидают изменений.

Впервые за два с половиной года почти половина респондентов сообщила о снижении стоимости капитала. Банки ожидают дальнейшего уменьшения стоимости капитала.

Методика опроса

Опрос о банковском фондировании проводился с 15 декабря 2023 года по 12 января 2024 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы дали 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.

Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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