Национальный банк Украины установил на 30 января 2024 официальный курс гривны на уровне 37,8862 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 10 копеек.
Официальный курс НБУ: Доллар подорожал на 10 копеек
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
НБУ на 30 января установил официальный курс евро на уровне 41,00 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии