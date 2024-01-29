Официальный курс НБУ: Доллар подорожал на 19 копеек

Национальный банк Украины установил на 29 января 2024 официальный курс гривны на уровне 37,7811 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 19 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 29 января установил официальный курс евро на уровне 41,05 грн.

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