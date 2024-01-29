Курс валют на вечер 29 января: доллар на межбанке растет, а евро немного упало

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро упало на 1 копейку в покупке и на 3 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 29 января Закрытие 29 января Изменения доллар 37,75/37,79 37,84/37,87 9/8 евро 40,91/40,94 40,90/40,91 1/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,80−38,30 грн. Евро покупают за 41,10 грн., а продают за 41,85 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,25−38,34, евро — 41,70−41,85 грн.

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