К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро упало на 1 копейку в покупке и на 3 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 29 января: доллар на межбанке растет, а евро немного упало
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Открытие 29 января
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Закрытие 29 января
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Изменения
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37,75/37,79
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37,84/37,87
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9/8
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40,91/40,94
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40,90/40,91
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1/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,80−38,30 грн. Евро покупают за 41,10 грн., а продают за 41,85 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,25−38,34, евро — 41,70−41,85 грн.
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Источник: Минфин
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