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29 января 2024, 18:44 Читати українською

Украина изменила правила экспорта сельхозпродукции в пять стран ЕС

Украинских предпринимателей на шесть месяцев будут лишать верификации за нарушение правил экспорта агропродукции в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время онлайн-встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кириллом Ватевым.

Украинских предпринимателей на шесть месяцев будут лишать верификации за нарушение правил экспорта агропродукции в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время онлайн-встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кириллом Ватевым.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиНовые правилаПо словам Сольского, правительство приняло постановление, согласно которому совершенствуются правила экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции, чтобы предотвратить злоупотребления.
Фото:lb.ua

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые правила

По словам Сольского, правительство приняло постановление, согласно которому совершенствуются правила экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции, чтобы предотвратить злоупотребления.

В частности, предприятие может быть исключено из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, если от Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии или Польши поступит информация, что продукция, загруженная для транзита через эти страны, действительно осталась в одной из этих стран.

Повторно подать заявление на включение в список верифицированных субъектов можно не ранее, чем через шесть месяцев после исключения.

Болгарский министр Ватев поддержал решение украинского правительства, отметив, что оно будет способствовать эффективному сотрудничеству между странами.

Напомним

15 сентября прошлого года Еврокомиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины после 15 сентября.

Источник: Минфин
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