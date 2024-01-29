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29 января 2024, 15:15 Читати українською

Укрпочта выпускает новую марку, посвященную работе почтовиков во время войны

Укрпочта по случаю 30-летия компании представила почтовый набор, где одна из марок посвящена почтовикам. Об этом сообщил в Facebook генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

Укрпочта по случаю 30-летия компании представила почтовый набор, где одна из марок посвящена почтовикам.

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Что известно

На сайте компании говорится, что таким образом они пытаются подчеркнуть важность работы различных специалистов, которые продолжают работать в условиях войны, в том числе почтовиков, которые «доставляют посылки по Украине и за границу, выдают пенсии и социальную помощь, помогают транспортировать тысячи тонн гуманитарной помощи, тому подобное».

По словам Смилянского, уважать почтовиков важно, ведь «Укрпочта» первая приходит на освобожденные территории после ВСУ".

«2 февраля мы выпустим новую марку в серии „Героические профессии войны“, посвященную почтовикам — „Укрпочта всегда рядом с вами“. В новом блоке будет две марки: „Укрпочта доставляет“ и „ВСУ побеждают“, потому что первое без второго невозможно», — написал генеральный директор компании.

Что изображено на марке

На марке изображена машина «Укрпочты» с водителем компании, «это не выделяет человека или должность», подчеркнул Игорь Смелянский.

«Эта марка о каждом из них. И о тех, кто под пулями доставляет пенсии и помощь в прифронтовых регионах, и о тех, кто утром, даже после бессонных ночей и тревоги, направляется в отделение, машину или сортировочный центр», — рассказал он.

Сделать предзаказ марки можно по ссылке.

Источник: Минфин
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