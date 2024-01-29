Курс валют на 29 января: Доллар на наличном рынке вырос на 10 копеек

В понедельник, 29 января, на наличном рынке курс доллара вырос на 10 в покупке и продаже. Евро не изменилось в покупке и продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 4 копейки в покупке, а в продаже потерял 3 копейки. Курс евро не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,75−38,34 грн. Евро покупают за 41,00 грн., а продают за 41,85 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,30−38,34, евро — 41,70−41,87 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,75−37,79 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,91−40,94 грн/евро.

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