За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 383 180 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 января: 1070 российских оккупантов, 10 танков и 8 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 383180 (+1070) человек,
- танков — 6290 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 11696 (+25) ед,
- артиллерийских систем — 9113 (+16) ед,
- РСЗО — 972 (+0) ед,
- средства ПВО — 660 (+0) ед,
- самолетов — 331 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7049 (+8),
- крылатые ракеты — 1846 (+1),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12149 (+46) ед,
- специальная техника — 1443 (+7).
Источник: Минфин
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