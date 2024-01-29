Дания выделит Украине $8,7 миллиона на поддержку борьбы с коррупцией

Дания выделит Украине 60 млн датских крон (8,75 млн долларов) на поддержку борьбы с коррупцией в рамках антикоррупционной программы Европейского Союза (EUACI). Об этом сообщает Министерство иностранных дел Дании, передает Интерфакс-Украина.

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Дания с 2016 возглавляет антикоррупционную программу ЕС в Украине (EUACI). В ходе визита в Украину министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил о поддержке третьего этапа программы.

«Еще до незаконного вторжения россии Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией, и даже пока страна находится в состоянии войны, ей удалось продолжить позитивное развитие. Но есть еще области, которые можно улучшить, и для мечты Украины о ЕС очень важно, чтобы мы помогли ей добиться своей цели», — сказал Расмуссен.

Указывается, что ЕС вносит свой вклад в будущую фазу программы на сумму более 70 млн датских крон, а Дания — почти 60 млн датских крон.