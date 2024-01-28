За последние сутки силы ВСУ уничтожили еще около 740 оккупантов и 9 танков. Об этом свидетельствуют данные Генштаба.
Потери врага за сутки: 740 окупантов и 9 танков
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Общие боевые потери противника:
- личного состава — около 382110 (+740) человек
- танков — 6280 (+9) ед
- боевых бронированных машин — 11671 (+19) ед
- артиллерийских систем — 9097 (+12) ед
- РСЗО — 972 (+0) ед
- средства ПВО — 660 (+0) ед
- самолетов — 331 (+0) ед
- вертолетов — 324 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7041 (+4)
- крылатые ракеты — 1845 (+0)
- корабли /катера — 23 (+0) ед
- подводные лодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 12103 (+31) ед
- специальная техника — 1436 (+3)
Источник: Минфин
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