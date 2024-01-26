Курс валют на вечер 26 января: евро резко пошло вверх на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 копеек в покупке и 16 копеек в продаже. Евро выросло на 35 копеек в покупке и на 37 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 26 января Закрытие 26 января Изменения доллар 37,61/37,63 37,75/37,79 14/16 евро 40,69/40,71 41,04/41,08 35/37

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,65−38,25 грн. Евро покупают за 41,00 грн., а продают за 41,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,26−38,37, евро — 41,70−42,85 грн.

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