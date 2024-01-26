К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 копеек в покупке и 16 копеек в продаже. Евро выросло на 35 копеек в покупке и на 37 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 26 января: евро резко пошло вверх на межбанке
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Открытие 26 января
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Закрытие 26 января
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Изменения
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37,61/37,63
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37,75/37,79
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14/16
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40,69/40,71
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41,04/41,08
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35/37
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,65−38,25 грн. Евро покупают за 41,00 грн., а продают за 41,80 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,26−38,37, евро — 41,70−42,85 грн.
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Источник: Минфин
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