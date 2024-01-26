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26 января 2024, 12:11 Читати українською

Хорватия приняла решение о передаче Украине арестованной яхты Медведчука — АРМА

Окружной суд города Сплит, Хорватия, принял решение передать 92-метровую яхту Royal Romance Украине на основании запроса о международно-правовой помощи. Об этом сообщила глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума.

Окружной суд города Сплит, Хорватия, принял решение передать 92-метровую яхту Royal Romance Украине на основании запроса о международно-правовой помощи.
Фото: wikipedia.org

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«Получены заверения, что Хорватия ожидает скорейшей передачи судна Украине. По мнению хорватской стороны, правовых препятствий для этого намерения не существует», — написала она в Telegram.

Дума добавила, что АРМА получила согласие на проведение повторного обзора этого актива.

«После проведения оценки арестованного актива АРМА планирует осуществить его реализацию. Продажа этого лота станет первым примером реализации находящихся за рубежом арестованных активов», — пояснила глава АРМА.

Дума также отметила, что указанная яхта 25 января 2024 отплывала для технического осмотра, и заверила, что Нацагентство держит ситуацию на контроле.

«АРМА держит вопрос на особом контроле и владеет достоверными данными о том, что арестованная яхта 25 января 2024 временно отчалила для подтверждения ее технической способности, плавучести и работы двигателей. Проведение этих мероприятий прошло по решению Окружного суда города Сплит (Хорватия). Для обеспечения законности во время технической проверки за процессом наблюдал Капитан порта с участием полицейских в Хорватии», — отметила она.

Напомним

В марте 2022 года в Хорватии арестовали 92-метровую яхту Royal Romance экснардепа и лидера партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука. После передачи в управление АРМА ее планировали продать, но этого пока не произошло.

Royal Romance принадлежит к крупнейшим яхтам в мире, а ее ориентировочная стоимость составляет около 8 млрд грн (на момент выпуска).

Судно имеет габариты высотой 29 метров, состоит из 6-ти этажей и оборудовано 2 лифтами. Среди прочего, на яхте размещены 4 палубы, кинотеатр, спортзал, бассейн, спа-зона и косметологический кабинет.

Источник: Минфин
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