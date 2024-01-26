Как малому бизнесу выйти на новые рынки: от старта на Amazon к мультиканальным продажам

Внутренний рынок Украины сократился с февраля 2022 года. Главная причина — уменьшение количества потребителей и сокращение реальных доходов населения. Поэтому все большее число представителей отечественного бизнеса ищут возможности расширения географии присутствия. Компании с крепким бэкграундом и финансовым запасом прочности открывают представительства в Польше и других странах Евросоюза. Но малый бизнес не может позволить себе такой способ выхода на новые рынки, связанный со значительными инвестициями и продолжительным временем достижения прибыльности. Оптимальным решением для таких небольших компаний с ограниченным бюджетом является торговля на электронных площадках типа Amazon.

Как начать продажи в этом крупнейшем интернет-магазине мира малому и среднему бизнесу, как масштабировать торговлю после удачного старта и понять, что пришло время развития мультиканальной системы продаж, рассказал Андрей Певкин, эксперт по электронной коммерции. Как член Украинского Союза Промышленников и Предпринимателей господин Певкин хорошо знает потребности украинского бизнеса. Благодаря его консультационной поддержке более 120 брендов Украины нашли свою нишу на Amazon в 2023 году и продолжают увеличивать товарооборот.

Хороший старт — залог успеха

Для малого бизнеса с ограниченными финансовыми ресурсами Amazon предоставляет уникальные возможности, открывающие путь к новым рынкам. Вот пять причин, почему Amazon является наиболее эффективным стартом в новой стране:

1. Глобальный охват и доступ к миллионам клиентов.

Amazon является одной из крупнейших онлайн-платформ в мире, предоставляя доступ к миллионам активных покупателей ежедневно. Это открывает двери для продукта на мировом уровне, не нуждаясь в значительных маркетинговых бюджетах.

2. Использование инфраструктуры Fulfillment by Amazon (FBA).

Amazon берет на себя хранение, упаковку и доставку товаров, освобождая бизнес от затрат на складирование и логистику. Эта услуга не бесплатна, однако значительно снижает операционные расходы, позволяя сфокусироваться на качестве продукта и стратегии роста.

3. Минимизация маркетинговых затрат с помощью Amazon Advertising.

Amazon предоставляет эффективные инструменты рекламы, позволяющие привлекать покупателей без огромных маркетинговых бюджетов. А точечная реклама и аналитика результатов позволяют максимизировать конверсию при минимальных затратах.

4. Легкий старт без затрат на аренду торговых площадей.

Без необходимости аренды физических магазинов, а также затрат на торговый персонал, оборудование и т. д. можно сэкономить значительные средства, которые могут быть направлены на улучшение качества продукции и маркетинговые инновации. В то же время, виртуальное присутствие на Amazon предоставляет бизнесу гибкость и возможность исследовать рынок и адаптироваться к изменениям потребительского поведения.

5. Доступ к инсайтам и аналитике для стратегического развития.

Аналитические данные Amazon позволяют глубже понять потребности клиентов и оптимизировать ассортимент. Это помогает в принятии стратегических решений, направленных на рост и максимизацию прибыли.

Все эти факторы делают Amazon идеальным партнером для малого и среднего бизнеса, стремящегося расширить свое присутствие на новых рынках, минимизируя издержки и максимизируя эффективность.

Как масштабировать первый финансовый успех

Когда бизнес нашел свою нишу на платформе и эффективно организовал систему продаж, можно переходить к масштабированию успеха. Эти шаги помогут обеспечить стабильные продажи.

Расширение ассортимента товаров. После анализа данных продаж и определения популярных категорий и товаров, пора рассмотреть возможность расширения ассортимента, добавляя продукты, отвечающие запросам целевой аудитории.

Оптимизация листингов. Описания, изображения и ключевые слова в листингах товаров требуют постоянного обновления и оптимизации. Не лишним воспользоваться отзывами покупателей для улучшения описания товаров.

Эффективные рекламные кампании. Создавайте с помощью Amazon Advertising разные методы продвижения, тестируйте ключевые слова и рекламные стратегии, чтобы оптимизировать затраты и повысить видимость.

Новые рынки и локации. Рассмотрите возможность расширения на новые региональные и международные рынки, используя Amazon Global Selling. Проводите маркетинговые исследования, чтобы понять спрос и конкуренцию на новых рынках.

Если бизнес успешно использовал эти возможности масштабирования на платформе, он сможет создать устойчивую основу для долгосрочного успеха и развития ритейл-продаж.

Как понять, что пришло время для следующего шага

Решение о развитии ритейл-направления на новом рынке зависит от различных факторов, таких как размер бизнеса, характер продуктов и стратегические цели. Однако есть несколько признаков, указывающих на то, что время развивать розничное направление пришло.

Устойчивый объем продаж. Если бизнес на Amazon демонстрирует стабильный и устойчивый объем продаж, то это может быть хорошим индикатором постоянного спроса на этот продукт.

Сильный бренд и лояльные клиенты. Если удалось создать сильный бренд и базу лояльных клиентов, предпочитающих эти продукты, развитие собственной розницы может помочь лучше управлять отношениями с клиентами.

Желание контролировать опыт покупателей. Если для бренда важно контролировать каждый аспект клиентского опыта, включая упаковку, доставку и обслуживание клиентов, собственная розница предоставит больше возможностей для управления этими процессами.

Такой подход позволит начать бизнес на новых рынках с минимальными инвестициями, развить его в безопасных условиях, затем масштабировать и перевести в мультиканальный формат.

Андрей Певкин: «Amazon является наиболее эффективным способом начать бизнес на новом рынке. Он не нуждается в таких значительных капиталовложениях, как развитие собственного интернет-магазина или физического ритейла. В свою очередь, дает возможность исследовать рынок и его емкость, найти свою нишу, изучить особенности клиентского спроса, ожидания покупателей от качества продукции и сервиса, протестировать различные маркетинговые гипотезы и адаптировать стратегию развития при необходимости. Когда бизнес проделал эту „домашнюю работу“, он может масштабироваться на платформе или за ее пределами. Это удобно, безопасно и выгодно. Уверен, что такой подход позволит украинскому бизнесу найти новые рынки сбыта и источники дохода. Это вопрос большой важности для страны, ведь успешный малый и средний бизнес — залог экономической стабильности».