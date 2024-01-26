Китайцы инвестируют в биткоин для защиты от обвала китайских акций: что нового на крипторынке

Северокорейские хакеры похитили более $1 млрд с криптоплатформ в прошлом году

Взломы криптовалютной платформы, совершенные группами, связанными с Северной Кореей, выросли до рекордного уровня в 2023 году, но количество угнанных криптовалютных активов значительно упало по сравнению с 2023 годом — примерно на 41%. Об этом сообщает Business Insider.

Согласно данным Chainalysis, в 2023 году хакеры, связанные с КНДР, сломали в общей сложности 20 криптоплатформ — рекордный уровень активности за последние 7 лет. Между тем общая сумма украденных средств составила более $1 млрд, что меньше рекордных $1,7 млрд в 2022 году.

Между тем в отдельном отчете, опубликованном компанией по анализу блокчейнов TRM Labs ранее в январе, отмечено, что украденная сумма была еще меньше — $600 млн, что составляет почти треть всех средств, похищенных во время криптоатак в 2023 году.

В отчете отмечается, что хакеры, связанные с Северной Кореей, завладели примерно $428,8 млн. с платформ DeFi в 2023 году. Атаки также были направлены на централизованные службы (украдено $150 млн), а криптобиржи (украдено $330,9 млн) и криптогаманцы (украдено $127,0 млн).

Граждане Китая инвестируют в биткоин из-за проблем на фондовом рынке

Жители Китайской Народной Республики (КНР) опасаются усугубления кризиса на фондовом рынке страны. По этой причине они вкладываются в запрещенные государственными властями криптоактивы, сообщает Reuters.

Представители СМИ рассказали историю одного из участников финансового сектора Шанхая Дилана Рина. Мужчина заявил, что начал вкладывать средства в биткоины, когда заметил тенденцию к понижению на фондовом рынке и в экономике Китая.

По словам Рина, все операции по инвестированию он производил тайно. Для покупки криптовалюты мужчина покупал банковские карты небольших финансовых учреждений. Каждую транзакцию он ограничивал суммой в 50 000 юаней (около $7000) во избежание проверок.

Аналитики отмечают, что подобные истории в Китае — миллионы. Финансово образованные люди пытаются диверсифицировать активы, поскольку видят ухудшение ситуации в экономике и фондовом рынке, отмечают СМИ. Для этого они используют оставшиеся в законе правовые «лазейки».

Хотя на материковом Китае торговля криптовалютами запрещена, а оборот капитала строго регулируется властями, у граждан все еще есть некоторые возможности тайного приобретения активов, считают СМИ. Этому способствует финансовая политика руководства Гонконга, продвигающего правовое принятие криптотрасли, отмечают аналитики.

Издание утверждает, что граждане Китая используют свою квоту на покупку иностранной валюты в размере $50 000 в год для инвестирования в цифровые активы. Причем официально эти деньги можно тратить только на заграничные поездки или образование.

Власти США выручат $115 миллионов от продаж связанных с Silk Road 2875 BTC

Правительство США сообщило о запланированной продаже 2875 BTC на сумму около $115 млн, конфискованных у наркоторговцев даркнет-маркетплейса Silk Road Райана Фараса и Шона Бриджеса, пишет Forklog.

В 2018 году Фарас и его отец получили 57 месяцев лишения свободы. Тогда же суд постановил конфисковать $5,6 млн наличными, имущество и 4000 ВТС.

В 2021 году в ходе расследования по дополнительному обвинению Управление по борьбе с наркотиками изъяло 2875 ВТС в феврале и еще 59 ВТС в мае.

Worldcoin выпустит новую версию устройства Orb в первой половине 2024 года

Глава технологической компании Tool for Humanity Алекс Блания заявил, что команда проекта Worldcoin готовит к выпуску вторую версию сканера Orb. Об этом сообщает TechCrunch.

Предприниматель отмечает высокую степень готовности нового продукта. По его словам, Worldcoin намерена представить свежую итерацию устройства для сканирования радужки глаз в первой половине 2024 года.

Блания заявил, что вторая версия Orb внешне будет ощутимо отличаться от исходного продукта. Компания усовершенствовала дизайн таким образом, чтобы он был более дружелюбным. Устройство получит альтернативные формфакторы и разнообразную цветовую гамму, отметил глава компании.

По словам предпринимателя, обновленный Orb по своей стилистике будет напоминать продукцию технологического гиганта Apple.

Tools for Humanity — это компания, стоящая за проектом Worldcoin. Его цель состоит в создании криптовалюты, которую можно раздать максимально большому количеству уникальных пользователей, в идеале — каждому человеку.

Для идентификации человека Worldcoin разработал протокол Word ID. Он основан на основе концепции Proof of Personhood и системе верификации пользователя с использованием биометрических данных. Подтверждение лица происходит через сканирование радужки с помощью устройства Orb.