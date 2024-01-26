Курс валют на 26 января: Доллар на наличном рынке подешевел на 5 копеек

В пятницу, 26 января, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и снизился на 5 копеек в продаже. Евро не изменился.

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Валютный рынок

В обменниках доллар подешевел на 2 копейки в покупке, а в продаже не изменился. Курс евро снизился на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,25 грн. Евро покупают за 40,95 грн, а продают за 41,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,22−38,30, евро — 41,60−41,80 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,61−37,63 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,69−40,71 грн/евро.

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