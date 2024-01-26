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26 января 2024, 8:48 Читати українською

Потери врага за 25 января: 990 российских оккупантов, 8 танков и 1 ракета

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 990 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 380 600 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 990 оккупантов.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Потери врага

  • личного состава — около 380600 (+990) человек,
  • танков — 6265 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 11637 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 9082 (+15) ед,
  • РСЗО — 972 (+0) ед,
  • средства ПВО — 660 (+0) ед,
  • самолетов — 331 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7033 (+0),
  • крылатые ракеты — 1845 (+1),
  • корабли/катера — 23 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12064 (+20) ед,
  • специальная техника — 1425 (+5).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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