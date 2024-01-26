За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 990 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 380 600 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 25 января: 990 российских оккупантов, 8 танков и 1 ракета
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Потери врага
- личного состава — около 380600 (+990) человек,
- танков — 6265 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 11637 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 9082 (+15) ед,
- РСЗО — 972 (+0) ед,
- средства ПВО — 660 (+0) ед,
- самолетов — 331 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7033 (+0),
- крылатые ракеты — 1845 (+1),
- корабли/катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12064 (+20) ед,
- специальная техника — 1425 (+5).
Источник: Минфин
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