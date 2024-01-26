Национальный банк Украины установил на 26 января 2024 года официальный курс гривны на уровне 37,58 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 6 копеек.
Официальный курс НБУ: Доллар подорожал на 6 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 26 января установил официальный курс евро на уровне 40,91 грн.
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Источник: Минфин
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