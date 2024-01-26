«Онлайн Касса» получила премию PSM AWARDS 2023 как «Лучший чат-бот в финтех»

«Онлайн Касса» стала лауреатом престижной премии PSM AWARDS 2023 в номинации «Лучший чат-бот в финтех». Награда подтверждает, что решение чат-бот «Онлайн Касса» обеспечивает лучший клиентский опыт. В конкурсе приняли участие более 200 участников.

Конкурсная комиссия оценивала номинантов по следующим критериям:

Функциональность: полнота набора функций, удобство использования, безопасность.

Цена: соотношение цены и качества.

Отзывы клиентов: удовлетворенность клиентов работой чат-бота.

Чат-бот «Онлайн Касса» получила высокие оценки по всем критериям.

Комиссия отметила следующие преимущества:

Широкий набор функций: «Онлайн Касса» поддерживает все необходимые функции для ведения бизнеса в Украине, включая расчеты наличными, безналичными и электронными деньгами, печать чеков, интеграцию с бухгалтерскими программами и многое другое.

Интеграция с Monobank: принимайте оплату картой на телефон с NFC или выставляйте счета на оплату с помощью QR-кодов.

Удобство использования: «Онлайн Касса» проста в установке и использовании, имеет интуитивно понятный интерфейс и удобные настройки.

Безопасность: «Онлайн Касса» соответствует всем требованиям безопасности, установленным законодательством Украины.

Если вы ищете надежную и функциональную онлайн-кассу, Чат-бот «Онлайн Касса» — это отличный выбор. Цитата представителя компании: «Украинские предприниматели столкнулись с серьезными вызовами. Наша команда решила помочь им, создав самую доступную кассу. Благодаря поддержке Visa, мирового лидера платежных систем, мы смогли воплотить эту идею в жизнь. Победа в самой престижной премии FinTech в Украине еще больше укрепила нашу уверенность в правильности выбранного пути». — поделилась CEO ООО «Онлайн Касса» Янина Убоженко. «В прошлом году нашим решением „Онлайн Касса“ воспользовалось более 1000 представителей микро- и среднего бизнеса, которые занимаются продажей товаров и предоставлением услуг».

Среди пользователей сервиса «Онлайн Касса» есть предприниматели предоставляющие услуги TAXI, beauty-бизнес, интернет-магазины, преподаватели и аниматоры, предприниматели, осуществляющие уличную торговлю, на рынках и в торговых центрах.

Узнайте больше о нашей онлайн-кассе на нашем сайте https://online-kasa.com.ua/ и переходи в демо-режим официального чат-бота «Онлайн Касса» https://t.me/OnlineKasa_bot