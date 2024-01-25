У «Дии» появились четыре новых военных облигации

В приложении «Дия» появилась возможность приобрести новые военные облигации — «Железный Порт», «Аскания-Нова», «Джанкой» и «Керчь». Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Какие условия

«Железный Порт»: ставка от 16,25%, дата выплаты — 5 июня 2024 года.

«Аскания-Нова»: ставка от 16,50%, дата выплаты — 20 ноября 2024 года.

«Джанкой»: ставка от 17,96%, дата выплаты — 23 июля 2025 года.

«Керчь»: ставка от 18,00%, дата выплаты — 15 октября 2025 года.

Что такое военные облигации

Ценные бумаги, которые вы приобретаете и по истечении срока их действия получаете средства обратно с процентами.

«Деньги из облигаций идут на оружие, боеприпасы, технику, еду и медикаменты для наших военных. А еще — на заработные платы медикам, учителям, пенсии и социальные выплаты», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день через приложение «Дия» приобретено военных облигаций уже более чем на 3 млрд грн.