К закрытию межбанка курс доллара вырос на 16 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро подорожало на 8 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 25 января: на межбанке доллар подорожал на 16 копеек
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Открытие 25 января
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Закрытие 25 января
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Изменения
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37,45/37,49
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37,61/37,63
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16/14
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40,77/40,81
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40,85/40,86
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8/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,20 грн. Евро покупают за 40,95 грн, а продают за 41,80 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,30, евро — 41,70−41,85 грн.
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Источник: Минфин
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