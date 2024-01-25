Курс валют на вечер 25 января: на межбанке доллар подорожал на 16 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 16 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро подорожало на 8 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 25 января Закрытие 25 января Изменения доллар 37,45/37,49 37,61/37,63 16/14 евро 40,77/40,81 40,85/40,86 8/5

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,20 грн. Евро покупают за 40,95 грн, а продают за 41,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,30, евро — 41,70−41,85 грн.

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