Минфин - Курсы валют Украины

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25 января 2024, 16:55 Читати українською

Украина в 2024: Доверять ли гривне? Воздействие помощи Западу. Демографическая проблема и активы россии (видео)

В этом видео Алексей Козырев говорит с Алексеем Кущем — экономистом, финансовым аналитиком Аналитического центра «Объединенная Украина», автором многих публикаций в экономических СМИ — о национальной валюте, замороженных активах россии, украинской земле и недвижимости, демографической проблеме в Украине и многом другом.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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+24
Робин Гуд
Робин Гуд
25 января 2024, 17:20
#
Чи довіряти гривні?

Даже эксперт с видео Алексей Кущ говорит о том, что всё будет зависеть от внешней помощи. И нельзя исключать, что финансовой помощи или не будет вообще, или почти не будет, тогда будет девальвация значительная.

Стоило бы это донести Кулебе и прочим политикам, которые привыкли кричать что «вопрос помощи уже решён». Кто будет отвечать за эти слова — если вдруг помощи в полном объёме не будет? Конечно же никто.

Вот только в случае очень печальной ситуации — все эти условные Кулебы дружно и безнаказано уедут на нагретые «виллы» за границей, купленные на коррупционные деньги, где уже проживают и шикуют их дети, а разгребать придётся обычному населению последствия.

Ещё и раздавать придётся многим поколениям долги, которые набрали коррупционеры, и в гривне эти долги будут выражены огромными цифрами. Похоже украинская экономика обречена на нищету в следующие годы, хотя даже на этом фоне будет множество новостей про рост и перемогу по всем направлениям…
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0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
25 января 2024, 18:20
#
Не можна виключати дефолту США. Але він все ніяк не наступає
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+9
Робин Гуд
Робин Гуд
25 января 2024, 18:31
#
К чему это сообщение? Может давайте писать массово комментарии в таком стиле ни о чём: Не можна виключати. що камінь на голову впаде під час прогулянки на вулиці. А він усе аж ніяк не падає.
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0
Investik
Investik
25 января 2024, 19:13
#
Я уже писал, что мониторю внимательно американскую прессу, которая в контакте с конгрессменами. Наши СМИ это вообще сплошной марафон ахинеи, читать нужно американский Politico, Bloomberg, WSJ и т. д.

Какая ситуация и что там нового. «Дедлок» помощи Украине на деле очень серьезный и никак не «технические трудности». Это организованная акция лично Трампом, его карманным спикером Джонсоном и крайне мощной фракцией республиканцев MAGA в Палате Представителей. «Дедушки Рейгана» как классические ястребы еще остались в Сенате и они пытаются что-то сделать. Но проблема в том, что Сенат, как любая верхняя палата Парламента имеет поражение в правах относительно нижней. Чтобы даже выпустить законопроект Сенату нужно 60% голосов, но с этим проблемы. Реально сейчас «дедушки Регана» двигают компромисс, где НЕТ НИКАКИХ ТРАНШЕЙ УКРАИНЕ. Только оружие, так они пытаются уговорит однопартийнцев, но Трампу этого мала. Ему нужна его стена и высылка латиносов из США. Латиносы — электорат демократов, поэтому это только через их труп. Права Джонсона в части «вето» на законопроекты даже больше чем у Байдена, т.к. вето президента США можно преодолеть 2/3 голосов конгрессменов, а Джонсон может любым законопроектом вытереть свою задницу и просто… не ставить его на голосование. Что аналогично вето, но его никак не обойти. Джонсона поставил спикером лично Трамп заставив сняться остальных кандидатов, очень сомнительно, что Джонсон кинет своего партнера.

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0
Investik
Investik
25 января 2024, 19:18
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Поэтому с помощью США огромные проблемы. Намного больше, чем пишет наша пресса. Если за февраль вопрос не решится, то нужно признать, что в этом составе Конгресса США «вышли из чата». Они не будут делать ни траншей, ни поставлять оружия. Сейчас вероятность этого выше 60%. Если за февраль вопрос не будет решен, что этот Конгересс США кинул Украину вероятность 90%. Они тогда просто нас поматросили и бросили. И на бабки и на снаряды.

Остается только ЕС. Я думаю там разрешится вопрос, там не все так тухло. Однако выпадает не менее 25% дефицита, также потребуется увеличивать военные расходы, если американцы нас кинули как и афганцев.

В совокупности основной вариант — девальвация гривны примерно на 25%

Но есть контрфактор. Украинцам Зеленский ссыт говорить, что собрался делать, но его люди чешут языками американским журналистом. Поскольку обвал гривны он считает опасным и политически и экономически, то он рассматривает задержку выплат зарплат бюджетникам на 3 месяца и такие же задержки выплат по госконтрактам. Это ему кажется менее рисковым, а за 3 месяца может европейцы ему помогут и дадут еще денег

«Может»
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+30
Den1996
Den1996
25 января 2024, 18:39
#
Не — лично я не доверяю — а вы как хотите)
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