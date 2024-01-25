В этом видео Алексей Козырев говорит с Алексеем Кущем — экономистом, финансовым аналитиком Аналитического центра «Объединенная Украина», автором многих публикаций в экономических СМИ — о национальной валюте, замороженных активах россии, украинской земле и недвижимости, демографической проблеме в Украине и многом другом.
Украина в 2024: Доверять ли гривне? Воздействие помощи Западу. Демографическая проблема и активы россии (видео)
Источник: Минфин
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Даже эксперт с видео Алексей Кущ говорит о том, что всё будет зависеть от внешней помощи. И нельзя исключать, что финансовой помощи или не будет вообще, или почти не будет, тогда будет девальвация значительная.
Стоило бы это донести Кулебе и прочим политикам, которые привыкли кричать что «вопрос помощи уже решён». Кто будет отвечать за эти слова — если вдруг помощи в полном объёме не будет? Конечно же никто.
Вот только в случае очень печальной ситуации — все эти условные Кулебы дружно и безнаказано уедут на нагретые «виллы» за границей, купленные на коррупционные деньги, где уже проживают и шикуют их дети, а разгребать придётся обычному населению последствия.
Ещё и раздавать придётся многим поколениям долги, которые набрали коррупционеры, и в гривне эти долги будут выражены огромными цифрами. Похоже украинская экономика обречена на нищету в следующие годы, хотя даже на этом фоне будет множество новостей про рост и перемогу по всем направлениям…
Какая ситуация и что там нового. «Дедлок» помощи Украине на деле очень серьезный и никак не «технические трудности». Это организованная акция лично Трампом, его карманным спикером Джонсоном и крайне мощной фракцией республиканцев MAGA в Палате Представителей. «Дедушки Рейгана» как классические ястребы еще остались в Сенате и они пытаются что-то сделать. Но проблема в том, что Сенат, как любая верхняя палата Парламента имеет поражение в правах относительно нижней. Чтобы даже выпустить законопроект Сенату нужно 60% голосов, но с этим проблемы. Реально сейчас «дедушки Регана» двигают компромисс, где НЕТ НИКАКИХ ТРАНШЕЙ УКРАИНЕ. Только оружие, так они пытаются уговорит однопартийнцев, но Трампу этого мала. Ему нужна его стена и высылка латиносов из США. Латиносы — электорат демократов, поэтому это только через их труп. Права Джонсона в части «вето» на законопроекты даже больше чем у Байдена, т.к. вето президента США можно преодолеть 2/3 голосов конгрессменов, а Джонсон может любым законопроектом вытереть свою задницу и просто… не ставить его на голосование. Что аналогично вето, но его никак не обойти. Джонсона поставил спикером лично Трамп заставив сняться остальных кандидатов, очень сомнительно, что Джонсон кинет своего партнера.
Остается только ЕС. Я думаю там разрешится вопрос, там не все так тухло. Однако выпадает не менее 25% дефицита, также потребуется увеличивать военные расходы, если американцы нас кинули как и афганцев.
В совокупности основной вариант — девальвация гривны примерно на 25%
Но есть контрфактор. Украинцам Зеленский ссыт говорить, что собрался делать, но его люди чешут языками американским журналистом. Поскольку обвал гривны он считает опасным и политически и экономически, то он рассматривает задержку выплат зарплат бюджетникам на 3 месяца и такие же задержки выплат по госконтрактам. Это ему кажется менее рисковым, а за 3 месяца может европейцы ему помогут и дадут еще денег
«Может»