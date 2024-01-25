Украина в 2024: Доверять ли гривне? Воздействие помощи Западу. Демографическая проблема и активы россии (видео)

В этом видео Алексей Козырев говорит с Алексеем Кущем — экономистом, финансовым аналитиком Аналитического центра «Объединенная Украина», автором многих публикаций в экономических СМИ — о национальной валюте, замороженных активах россии, украинской земле и недвижимости, демографической проблеме в Украине и многом другом.