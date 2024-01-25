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25 января 2024, 16:47 Читати українською

Китайские инвесторы активно скупают криптоактивы — Reuters

Снижение доходности фондового рынка Китая побудило граждан страны обратиться к защите сбережений приобретением альтернативных инструментов хеджирования рисков, в первую очередь криптоактивов. Об этом пишет Reuters.

Снижение доходности фондового рынка Китая побудило граждан страны обратиться к защите сбережений приобретением альтернативных инструментов хеджирования рисков, в первую очередь криптоактивов.

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Источники агентства Reuters в руководстве одной из гонконгских криптовалютных бирж сообщают, что общий экономический спад в КНР «сделал инвестиции на материке рискованными, неопределенными и разочаровывающими, поэтому люди стремятся разместить традиционные активы в их альтернативной форме на крипторынке».

«Если вы китайская брокерская компания и сталкиваетесь с вялым фондовым рынком, слабым спросом на IPO и сокращением других видов бизнеса, вам нужна история роста, которую можно рассказать своим инвесторам, акционерам и совету директоров. Почти каждый день мы видим, как на рынок цифровых валют заходят инвесторы с материка», — рассказывает анонимный топ-менеджер.

После одобрения властями особого китайского региона Гонконга цифровых активов жители КНР стали активнее использовать ежегодные квоты на покупку иностранной валюты в размере $50 000, а затем конвертировать в цифровые активы и переводить на криптовалютные счета. Повышенный интерес китайских инвесторов к криптоактивам подтверждают данные аналитической платформы Chainalysis.

Сообщается, что деятельность, связанная с криптовалютой, в КНР выросла, а глобальный рейтинг страны по объему одноранговой торговли поднялся в 2023 году на 13-е место — со 144-го в 2022-м.

Объем транзакций на китайском рынке криптовалют с июля 2022 по июнь 2023 года оценивается в $86,4 млрд, а доля крупных розничных транзакций размером от $10 000 до $1 млн почти вдвое превышает средний мировой показатель.

Ранее Народный банк Китая опубликовал «Отчет о финансовой стабильности КНР за 2023 год», где перечислил риски и угрозы, которые несут гражданам страны криптовалюты.

Источник: Минфин
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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
25 января 2024, 18:18
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Інвестори роблять ставку на перемогу США у війні з КНР та РФ
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