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25 января 2024, 13:15 Читати українською

Прибыль J&J превзошла ожидания аналитиков

Johnson & Johnson представила отчет за квартал, оказавшийся лучше аналитических прогнозов. Добиться хороших результатов компании помогли высокие продажи лекарства Stelara. Прогнозы аналитиков LBLV говорят, что в 2025-м у него появятся новые конкуренты в Соединенных Штатах.

Также стало известно, что Johnson & Johnson дала предварительное согласие на выплату приблизительно $700 миллионов. Это должно помочь компании урегулировать расследование, связанное с ее продуктами, в которых использовался тальк. Котировки фирмы, за последний год просевшие на 3,7%, в течение торгов 24 января снизились еще на 2%. Одной из причин упадка эксперты называют увеличение расходов. Кроме того, сейчас нет факторов, которые могли бы способствовать росту акций компании на короткой дистанции.

В 2024 году продажи Stelara продолжат приносить Johnson & Johnson значительный доход

Основной патент на лекарство в Соединенных Штатах прекратил действовать в 2023-м, но компания договорилась с соперниками о задержке выпуска их аналогов до 2025-го. Первой фирмой, которая в грядущем году выведет на рынок конкурента для этого лекарства, станет Amgen. По словам аналитиков, такая задержка позволит Stelara стать более весомым фактором, влияющим на доходы Johnson & Johnson в 2024-м и 2025-м годах.

Аналитики lblv.com прогнозируют, что в текущем году продажи достигнут $10,54 миллиарда, что на 3% хуже показателя 2023-го, равного $10,86 миллиарда. В IV квартале продажи Stelara достигли $2,75 миллиарда, что превосходит аналитические прогнозы, в которых говорилось о $2,63 миллиарда. Компания ждет, что альтернативы ее лекарству на европейском рынке появятся в течение 6 последних месяцев этого года.

Александр Зоря, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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